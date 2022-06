Chi è Gnonto, il giovane attaccante convocato per Italia-Argentina

Prima del match di Wembley, intanto, è stato organizzato un momento per salutare Giorgio Chiellini, all’ultima partita con la maglia azzurra prima di lasciare la Nazionale: nel pre-partita, infatti, la FIGC gli renderà omaggio consegnando al difensore, direttamente dalle mani del presidente federale Gabriele Gravina, un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera. Contro l’Argentina, giocherà la sua 117esima partita con l’Italia, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto nella classifica di presenze. La festa, poi, andrà avanti in Piazza della Repubblica, a Roma, dove verranno trasmessi i momenti più significativi vissuti dal Capitano in Azzurro.