Casa Azzurri, doppio riconoscimento ai Best Event Awards 2021

Al fianco di “Casa Azzurri Italia”, per la prima volta aperta al pubblico, c'erano anche “Casa Azzurri Media Center”, uno spazio dedicato ai giornalisti presso il Centro Tecnico di Coverciano, e “Casa Azzurri On Tour”, l’evento declinato e replicato anche in Germania in occasione di Belgio-Italia, partita valida per i quarti di finale e giocata a Monaco di Baviera.