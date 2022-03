UnitiDagliStessiColori: tutto il calcio italiano dice no alla discriminazione

Oggi, giovedì 24 marzo, è un giorno importante per il calcio italiano, non solo perché a Palermo si gioca il match dei play off mondiali tra la nostra Nazionale e la Macedonia del Nord. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, la FIGC lancia infatti la campagna #UnitiDagliStessiColori, con cui tutto il nostro movimento calcistico vuol dire una volta per tutte “no” alla discriminazione.