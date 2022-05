Massimo Ranieri a Mahmood e Blanco: “Cercate di far stare in Italia l'Eurovision”

Massimo Ranieri ha poi chiesto a Mahmood e Blanco di vincere Eurovision 2022 per far rimanere la manifestazione in Italia. “Con tutto il cuore vi auguro tutto il bene e tutta la fortuna di questa terra. Un abbraccio forte. Siete meravigliosi. E ancora complimenti, non ho avuto ancora l’occasione di farveli, per la vittoria a Sanremo. Una canzone bellissima e voi bravissimi e bellissimi. Abbraccio forte. Ciao guaglio’. Vi voglio bene. Mettetecela tutta”, ha detto in conclusione al filmato esclusivo.