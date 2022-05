Il Volo: “Dell'Eurovision abbiamo tantissimi ricordi che porteremo sempre con noi”

ASPETTANDO EUROVISION 2022

Giovedì 12 maggio, il trio ha partecipato alla manifestazione; questa volta in veste di ospite. Piero, Ignazio e Gianluca (quest’ultimo da remoto) hanno proposto una versione rock di Grande Amore. In esclusiva per Radio Italia, hanno fatto l’in bocca al lupo a Mahmood e Blanco. IL VIDEO