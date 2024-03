Groove funky, cassa in quattro e una performance esplosiva sul palco dell’Ariston: "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA" (Warner Music Italy) è il nuovo singolo dei The Kolors. Il brano porta con sé i suoni elettronici anni ‘80 dei quali la band ha già fatto un marchio di fabbrica.

“UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” è la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo e trovare il coraggio di lasciarsi andare davvero. In questi momenti la testa sembra frenare quello che il cuore ci spingerebbe a fare istintivamente, alla ricerca di quell’idea continentale che ci tolga dall’imbarazzo di rompere il ghiaccio. Nell’epoca dei social network dove ormai il primo approccio parte spesso da un contatto virtuale, come un like o una visualizzazione di una story, The Kolors descrivono perfettamente questi momenti con una scrittura ricca di immagini evocative, che lasciano volontariamente spazio all’immaginazione su cosa potrà succedere dopo quell’incontro.