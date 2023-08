Il duo di dj e producer multiplatino Merk & Kremont torna con un nuovo brano dal titolo “Un Altro Mondo” insieme a Tananai e Marracash, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Un Altro Mondo” è la prima canzone in italiano di Merk & Kremont - tra le realtà italiane di maggior successo internazionale - una ballad elettronica e dirompente in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono teletrasportandoci in un dance floor alla fine del mondo: "Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti - Raccontano Merk & Kremont - Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l'aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico".