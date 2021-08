UN ALTRO BALLO

Tutto questo arriva dopo i numeri straordinari di Fred De Palma che, con 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si conferma il primo artista italiano a portare il reggaeton in Italia e l’unico a raggiungere la certificazione di quinto Platino in Spagna con “Se iluminaba”, oltre ad aver raggiunto la posizione n.2 dei singoli più ascoltati in un paese straniero.