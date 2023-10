Un’Altra Storia feat. Franco126 è l’incontro inedito di due artisti apparentemente diversi che sono riusciti ad unirsi per creare una collaborazione unica e inaspettata, un incastro perfetto che fotografa alcuni momenti vissuti nel passato, riuscendo così a donare al brano una sfumatura malinconica in grado di toccare le corde più profonde dell’anima.

In Un’Altra Storia, scritto da Federico Bertollini (Franco126), Francesco Catitti e Davide Petrella e prodotto da E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, convivono la forza di affrontare intensamente i ricordi, alcuni vissuti intensamente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere per poter essere raccontati, e che quindi si possono solo idealizzare. Viscerale e carico di sentimenti, Un’Altra Storia è un brano che, sin dal primo momento, rappresenta una presa di coscienza che spinge a custodire tutte quelle emozioni, positive e negative, che nonostante tutto caratterizzano ognuno di noi.