Tutte Le Notti è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che ha anticipato il nuovo album Space Cowboy, uscito il 4 marzo 2022.

Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc., Tutte Le Notti è un sogno a occhi aperti in cui l’artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano. Tutte Le Notti porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere: E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì, senza di te.