Con le sue contaminazioni e sound travolgenti, GAIA porta sulla scena musicale un brano che trasmette un messaggio fortemente attuale: in un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, “TOKYO” è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà.

Attraverso questo nuovo singolo, scritto da GAIA stessa con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years, la cantautrice racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento. Nonostante le delusioni e gli ostacoli, che spesso rendono diffidenti e cambiano quello che si è davvero, è importante far splendere quella parte di sé che rimane curiosa, leggera, che guarda la vita con occhi sempre nuovi e sorpresi. “TOKYO” è una canzone scritta per far rinascere quella parte dell’anima che si concede alla vita in totale libertà cercando di combattere le insicurezze senza nascondersi.