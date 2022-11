TI VA DI STARE BENE

L’artista, reduce dal successo trionfale del tour Ultimo Stadi 2022 per il quale ha ricevuto da SIAE l’importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori), ha già collezionato 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo “2step”.

Già annunciati i nuovi appuntamenti live per il prossimo anno, Ultimo incontrerà il proprio pubblico in occasione del tour Ultimo Stadi 2023: “La favola continua…”, prodotto da Vivo Concerti. La tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.