Nella notte di San Lorenzo alziamo tutti il naso verso il cielo per catturare con lo sguardo le stelle cadenti, perché per ognuna di esse possiamo esprimere un desiderio: e l’Estate è la stagione dei desideri.

Quanti più se ne possono avverare, tanto più sarà indimenticabile questa calda stagione, che ha già regalato ad Ermal la realizzazione del desiderio più grande: poter tornare a cantare le nuove canzoni di Tribù Urbana e i suoi classici, davanti al pubblico che lo raggiungerà in splendidi scenari.