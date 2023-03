Mare e metro affollate. Uomo e natura. Un dualismo che ritroviamo nel testo di "Splash" e che racconta del peso delle aspettative e di come queste influenzano la nostra vita. Il lavoro come rifugio dalle avversità di tutti i giorni, per non pensare veramente a come stiamo. Un viaggio musicale che è anche un tuffo nella nostra memoria collettiva: un omaggio alla grande canzone italiana (dalla coppia Battisti-Mogol a Domenico Modugno), ma sempre rimanendo fedeli al proprio mondo sonoro, un rock mediteranneo dalle influenze internazionali, ormai marchio di fabbrica della produzione di Colapesce Dimartino. A curare gli arrangiamenti degli archi, il M° Davide Rossi, il musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards - in carriera ha collaborato con i più grandi nomi del panorama internazionale Coldplay, Ed Sheeran, U2, Kanye West, Frank Ocean, The Verve e molti altri - che torna a lavorare con il duo siciliano dopo il successo di “Musica leggerissima”.