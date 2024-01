Intenso, cristallino e di una sincerità spietata, SOLO MAI arriva come una carezza avvolgente e, al tempo stesso pulsante, a ricordare che la paura di restare soli non esiste mai quando l’Amore alberga in noi.

Il tema dell’amore salvifico e assoluto torna fortissimo nel videoclip di SOLO MAI, disponibile su YouTube dal 22 dicembre. Trasposizione in immagini della narrativa del brano, il video -per la regia di Paolo Santambrogio- vede la speciale partecipazione dell’attrice ed ex top model internazionale Eva Riccobono, ad incarnare la madre universale, forza creatrice che ha in grembo la speranza di un domani migliore, dove non c’è posto per la solitudine.