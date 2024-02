"Sinceramente” è il brano con cui Annalisa si è classificata al terzo posto al Festival di Sanremo

"In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera". – racconta Annalisa – "Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata.

Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua".

"Sinceramente" è contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio.

Nella sera di venerdì dedicata alle cover Annalisa si è esibita in “Sweet Dreams (are made of this) degli Eurythmics accompagnata dalla Rappresentante di lista e dal Coro Artemia.