A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini esce con Silenzio, il nuovo singolo disponibile da venerdì 5 in radio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Tassello inaugurale di quest’opera nuova, Silenzio è una profonda riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che – alla fine di una relazione – trovano rifugio soltanto nell’introspezione. L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”.