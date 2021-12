Elisa torna sulla scena discografica con "SETA", il primo singolo estratto dal suo nuovo album di inediti in uscita nel 2022 per Island Records.

A distanza di 3 anni da "Diari Aperti", certificato Doppio Platino, Elisa torna con un lavoro imponente che racchiude le sue diverse anime; un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di questa parte, Elisa si è occupata anche dell'intera produzione).

Apripista del progetto è “SETA”, che viaggia su un tappeto sonoro di elettronica e synth, in cui la musica diventa un incontro tra melodia e parola nell’intensa produzione firmata da DRD. Con musiche composte dalla stessa Elisa e Dario Faini, il brano è stato scritto dall'artista insieme a Davide Petrella.