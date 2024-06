SENZA TUCCA'

Il singolo è accompagnato dal videoclip, diretto da Marco Pavone, che li vede in versione cartoon immersi nella spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per raccontare una passione che si consuma “Senza tuccà”, un amore reale ma che resta confinato nell’utopia.

Fra è il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in formato CD e vinile bianco. Con una tracklist di 10 canzoni che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit rivisitate per l’occasione, e tanti inediti featuring, Fra è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico.