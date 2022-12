"Se Lo Senti Lo Sai" è una nuova canzone di Lorenzo JOVANOTTI e arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de IL DISCO DEL SOLE.

"Se Lo Senti Lo Sai" è una ballata dai toni caldi, si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Lorenzo, la sua arte di songwriter unico che parla delle cose usando pochissimi aggettivi. La sua è una scrittura concreta ma mai descrittiva, lascia sempre spazi laddove chi ascolta può trovare posto per la propria personalissima fantasia.