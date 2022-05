Il nuovo, atteso album di FABRI FIBRA è finalmente disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP).

“CAOS”, il decimo lavoro di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”, conferma il rapper (che ha venduto oltre 1 milione di copie) come uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.

E' disponibile per la programmazione radiofonica anche il nuovo singolo “PROPAGANDA” con la partecipazione di Colapesce Dimartino.