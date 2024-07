E' in rotazione radiofonica “PEYOTE”, il nuovo singolo che vede il ritorno in grande stile degli Articolo 31 con la collaborazione di Fabri Fibra e Rocco Hunt.

Il brano fa parte del nuovo album “PROTOMARANZA” per Columbia Records/Sony Music Italy.

Gli Articolo 31 tornano con un brano travolgente, insieme a due tra i più importanti esponenti del rap italiano, gli amici Fabri Fibra e Rocco Hunt.

Attraverso ritmo e sonorità tipicamente estive “PEYOTE”, seppur si presti ad essere ballato nella stagione del sole, del mare e delle vacanze, racconta esperienze estreme vissute nel passato, alla ricerca di una stabilità che arriva solo con l’incontro della persona giusta, quella capace di farti vivere la vita in maniera positiva.

“E tu / non mi dire di no / fammi viaggiare cosi' / come selvaggi a due passi dalla dogana / tequila sexo e marijuana / madame et messieurs / buena vista fidel / ma che sole che c'e'/ quando viaggio con te / viaggio mistico pe-pe-pe-peyote”.