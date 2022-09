PALLA AL CENTRO

E in attesa del suo ritorno in radio, Elisa continua a trascinare il pubblico con il suo nuovo grande progetto live estivo legato all'ambiente. Partito da Verona con Heroes Festival - 5 giorni di spettacolo e sensibilizzazione ai temi green - il "Back to the Future Live Tour" prosegue il suo viaggio in tutta Italia tra musica, spettacolo e natura. Tra le prossime tappe anche le tre date a Milano, al Castello Sforzesco (11, 12 e 14 settembre), e le tre a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica (21, 23 e 24 settembre).