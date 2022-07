E' OSSA ROTTE il nuovo singolo di RKOMI prodotto da Michelangelo.

La release giunge a pochi giorni di distanza da una straordinaria performance che lo ha visto sul palco agli I-Days sabato scorso, in una giornata che lo ha visto esibirsi prima degli Imagine Dragons e conclusasi con la presenza di 65.000 persone.

Attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di X Factor, Rkomi è in tour fino a fine agosto con i suoi live in tutta Italia.

Il nuovo singolo OSSA ROTTE è l’ultima fermata del viaggio di TAXI DRIVER, l’album con cui RKOMI ha sbaragliato qualsiasi record conquistando cinque Dischi di Platino e che è tutt’ora presente nella Top10 FIMI/GfK degli album più venduti dopo più di un anno dalla sua pubblicazione.