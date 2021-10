“Ora ti canto il mare” è il nuovo singolo inedito dei negramaro.. Il brano è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Da sempre infatti la band è attenta alle novità sul suono e la produzione musicale, insieme alla ricerca nella scrittura dei testi di Giuliano Sangiorgi.

Il brano è scritto da Giuliano Sangiorgi e composto da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; “Ora ti canto il mare” va ad arricchire l’album “Contatto”, uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato dalle smash hit “Contatto” e “La cura del tempo”.