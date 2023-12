E' disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di ULTIMO dal titolo OCCHI LUCIDI.

Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende con un brano di grande impatto e forte emotività.

"Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili", vola altissimo il canto di Ultimo nel passaggio-chiave che incornicia il concept della ballad, restituendo la sensazione di smarrimento, non sempre facile da palesare, che accomuna tutti in un presente dalle troppe domande e dalle poche risposte. In questo limbo di attese e di non detti, correre con l’immaginazione alle cose per cui vale la pena emozionarsi è l’unica strada per spazzare via le nebbie dell’incertezza e guardare al futuro con occhi nuovi e immutata commozione.