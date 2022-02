O FORSE SEI TU

Il brano è uno dei tasselli del nuovo progetto discografico della cantautrice, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita per Island Records. Un lavoro importante (a distanza di 3 anni da "Diari Aperti", certificato Doppio Platino) che racchiude le sue diverse anime: un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni).