Dopo alcuni indizi lasciati sui social degli artisti, arriva finalmente su tutte le piattaforme digitali e in radio “Nightmares”, il nuovo singolo di Bresh & Pinguini Tattici Nucleari, una collaborazione inedita che li vede per la prima volta in assoluto insieme.

Scritta da Bresh, Riccardo Zanotti e prodotta da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun, “Nightmares” racconta della travagliata fine di una storia d’amore sofferta, vissuta come se fosse una tempesta e con un epilogo contraddistinto da un vero e proprio finale da incubo.