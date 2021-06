Madame torna in radio con "Marea".

Una musica per una danza universale, a tratti ipnotica, che esprime in maniera sensuale e tribale la marea che ti travolge quando “nei tuoi tocchi salto”. “Marea” prodotta da DRD e Bias è il nuovo singolo inedito di MADAME.

Il brano arricchisce la versione digitale di “Madame”, il primo album che è disco di platino e i cui singoli “Baby” (oro), “Il mio amico feat. Fabri Fibra” (oro) e “Voce” (doppio platino) sono stati tutti certificati.

"Madame” ha superato i cento milioni di streaming ed è in top10 album Fimi dal giorno della sua pubblicazione, il 19 marzo.