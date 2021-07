E' in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo brano inedito di Noemi, “Makumba” (Columbia Record/Sony Music), in uno straordinario duetto con Carl Brave. Il producer romano da 29 Dischi di Platino e oltre 2 milioni di streaming mensili su Spotify, firma anche la produzione del brano che mescola pop e indi a calde sonorità esotiche.

Con “Makumba” Noemi prosegue il lavoro di ricerca iniziato con “Metamorfosi” e “Glicine”, recentemente certificato Platino, e incontra uno degli esponenti di spicco della scena alternativa romana che ormai da qualche tempo sta vivendo un momento magico.

Noemi e Carl Brave si divertono in un brano positivo, brillante e fresco, che rispecchia il mood del loro incontro personale e artistico e dell’estate in arrivo.