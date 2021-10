Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è “Magari No” (Island Records). Il brano è il primo singolo del nuovo album “Space Cowboy”, prevista per l’inizio del 2022, al quale seguirà il TOUR nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022.



Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, mette in musica, grazie alla scrittura e ai tratti delicati della sua penna, sentimenti nostalgici e densi. “Magari No” è la canzone perfetta da ascoltare “col volume a cannone”, una dedica romantica e malinconica che difficilmente si dimentica e che fa ricordare che “tanto domani il sole arriverà”.