I negramaro tornano con un nuovo singolo: “Luna Piena” disponibile in radio e in digitale. Il brano, prodotto da Simonetta, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare.

La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo, per registrare il nuovo album negli Hansa Studios. Il videoclip di “Luna Piena” ritrae i negramaro performare proprio in una delle storiche sale degli Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.