“Litoranea”, scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, è una canzone che sa di estate e libertà in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti. Il brano, prodotto da Mace insieme ad Elisa, si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante incedere funk in un mix perfetto tra mondi sonori. Un duetto d’eccezione quello tra le due artiste - che vedrà Matilda anche protagonista del video che accompagna l’uscita del pezzo - in cui le due voci si rincorrono e uniscono magistralmente, in una delle canzoni più suggestive del suo ultimo album “Ritorno al Futuro / Back to the Future” (Island Records), già certificato Disco D’oro.