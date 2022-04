Arriva in radio "LAUREA AD HONOREM" feat. Calcutta, singolo estratto dall’ultimo album da record di MARRACASH, “Noi, Loro, Gli Altri” (Island/Universal Music), certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), ancora nelle posizioni più alte di tutte le classifiche e con all’attivo oltre 262 milioni di stream totali.

Nato dopo una serie di messaggi scambiati con Calcutta, in seguito all’incontro a Bologna, con il brano Marracash conferisce una laurea ad honorem a chi, nonostante abbia subito diversi traumi, ne è uscito con forza mantenendo il cuore.

Intanto, “Noi, Loro, Gli Altri”, disco prodotto da Marz, continua a ottenere importanti riconoscimenti, confermando Marracash non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.