"50|30" è l’album celebrativo di NEK, per raccogliere in 8 grandissimi successi dell’artista riarrangiati per l’occasione i 30 anni di una carriera straordinaria e i suoi 50 anni di età. Questa la tracklist completa della raccolta: “La teoria del caos”, “Fatti avanti amore” (50|30 version), “Lascia che io sia” (50|30 version), “Almeno stavolta” (50|30 version), “Se io non avessi te” (50|30 version), “Sei grande” (50|30 version), “Laura non c’è” (50|30 version), “Dimmi cos’è” (50|30 version), “Cuori in tempesta” (50|30 version), “Money Honey”, versione in inglese del singolo “La Teoria del caos”.