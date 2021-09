“Mi piacerebbe che questa canzone potesse fornire un piccolo aiuto per chi ha voglia di intraprendere un percorso di illuminazione personale” racconta Gabbani sul nuovo brano “La rete è una condizione mentale in cui talvolta ci ritroviamo intrappolati, complice l’autosuggestione distorta spesso fornita dall’avere un’identità sdoppiata in rete, nel web. Un buon punto di partenza verso la via della liberazione è acquisire la consapevolezza che i nostri pescatori siamo proprio noi stessi perchè spesso siamo noi la causa del nostro essere intrappolati” e poi aggiunge “ma in fondo… è solo una canzonetta”.