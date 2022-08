L’estate si fa sentire e GIANNI MORANDI risponde con LA OLA (Sony-Epic). Scritta da Jovanotti e costruita sulle note trascinanti di una bachata dal sapore unico, LA OLA batte il tempo dell’estate di GIANNI MORANDI, qui in una veste inedita e sorprendente.



Arriva dopo il grande successo di Apri Tutte le Porte (terzo classificato al 72° Festival di Sanremo e certificato Disco di Platino) e de L’Allegria: LA OLA è la nuova bellissima pagina del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti, grande amico e compagno di avventure musicali, non ultima quella del Jova Beach Party.



Per la terza volta Jova mette un suo iconico testo al servizio dell'inconfondibile voce di GIANNI MORANDI: è così che in LA OLA due mondi all’apparenza lontani si incontrano all’insegna del sentimento universale per eccellenza, l’amore (E sento il cuore in gola / siamo una cosa sola io e te). Il coinvolgente ritmo latin si fonde alla travolgente passionalità della Romagna e alla carezza delle magiche atmosfere della riviera (tutte le onde del mare / sembra che dicano “amore”). MORANDI regala un nuovo inno alla vita, un invito a lasciarsi andare e a perdersi sulla pista da ballo con la persona amata, mentre gli angeli, spettatori di questo sentimento così forte da farsi ultraterreno e arrivare al cielo, fanno la ola.