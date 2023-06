LA FINE DEL MONDO, arrangiato dallo stesso MR.RAIN con Bias e Lgnd, è una canzone pop, uk garage e cinematic che sono le sonorità classiche di MR.RAIN, con pianoforti, archi e percussioni che parla di una storia d’amore tossica così come racconta lo stesso MR.RAIN: “La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo”.



SANGIOVANNI: “Sono molto felice di aver collaborato con Mattia, è una persona oltre che un artista molto sensibile. Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.