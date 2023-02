E' "L’isola delle rose", il nuovo singolo di BLANCO, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia.

L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente SOLD OUT, l’annuncio di due imperdibili appuntamenti negli stadi previsti quest’estate e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale.

Ad anticipare il nuovo album di BLANCO il singolo L’isola delle rose: romanticismo, sesso, inquietudine, fisicità, fragilità sono solo alcuni degli elementi che si intrecciano per restituire una radiografia dell’amore dai contorni malinconici e al tempo stesso brutalmente autentica.

Un brano intimo e potente, in cui a fare da eco all’immaginario impulsivo dell’artista la produzione di Michelangelo che amplifica la vocalità irruenta di BLANCO.