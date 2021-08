Gianni Morandi presenta il nuovo singolo “L'Allegria”, donato da Jovanotti, nella prima conferenza stampa musicale realizzata dal vivo e senza mascherine e arriva puntuale al Parco Lambro di Milano con la moglie Anna Dan e il figlio, il rapper Tredici Pietro, ma a sorpresa si scusa: “Partendo da Bologna sono un po' in ritardo, dovevo arrivare almeno 45 minuti prima qui per tagliare un po' l'erba...”. Per lui è il ritorno in pubblico per la prima volta dopo l’incidente dell'11 marzo che gli ha fortemente ferito le mani e provocato ustioni su tutto il corpo; Il braccio destro oggi è ancora fasciato: “Ho avuto questo incidente ma la canzone regalata da Lorenzo mi fa guarire anche la mano! È bello rivedersi e ripartire, ci sembra di respirare nuovamente”. Oltre a un video e a una fotogallery, ecco com'è nato il brano, la video-chiamata di Jova, la prima volta in cui l'Eterno Ragazzo ha “conosciuto” Lorenzo e la rivelazione: “Ha già una bella ballata per me”.