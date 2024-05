The Kolors sono pronti a inaugurare l’estate 2024: “KARMA” è il titolo del nuovo singolo.

Con “KARMA”, The Kolors esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette. "Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare…suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante!" - ha detto Stash a proposito della genesi di un brano con alcuni elementi pieni di energia come i suoi 169 bpm - "Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura “felice”"

E proprio quei bpm portano con sé quella spensieratezza e quella malinconia tipiche dell’estate, che ci fa vivere alcune delle esperienze più belle della nostra vita: Dove sei ora? è la domanda che esplode nel ritornello di “KARMA” e che ci si pone alla fine di un’estate fatta di sogni, in cui abbiamo accarezzato quello che pensavamo essere l’amore di una vita, ma che abbiamo scoperto essere, in realtà, una bellissima avventura.