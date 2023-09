INIZIAMO DALLA FINE

“SOUVENIR”, titolo del nuovo album di EMMA, uscirà in autunno per Capitol/Universal Music e verrà presentato live al pubblico con alcuni speciali appuntamenti nei club: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni dell’album.

Così nasce “SOUVENIR IN DA CLUB”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. Alle date già annunciate si sono aggiunte 3 nuove tappe nelle città di Roma, Milano e Torino per un totale di 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.