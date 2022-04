I LOVE YOU BABY è una serenata rock’ n’ roll, è JOVANOTTI nella sua vena romantica che si balla, da alzare il volume della radio quando passa la canzone. Nuovo singolo e nuova puntata del DISCO DEL SOLE, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Polydor Universal Music.

Scritto da Lorenzo e prodotto nella nuova versione da Sixpm, I LOVE YOU BABY fiorisce in ogni angolo del globo tra chitarre blues-rock e sonorità flamenco, con archi dritti e catalizzatori per un sound insistente, nevrotico, imprevedibile, dai toni esotici con contaminazioni anglofone. Il climax ascendente del fronte strumentale restituisce, fortissima, tutta la carica e l’intenzione del ritornello-mantra, strepitato dadaista, da cantare ad libitum con JOVANOTTI, o se non altro fino a quando gli occhi della baby non avranno ritrovato la perduta lucentezza.