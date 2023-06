Prodotto da Shablo, un'istituzione nel suo campo e da sempre amico e mentore di Irama e Rkomi, Hollywood con i suoi richiami al G-Funk californiano di fine anni '80 e ad artisti leggendari come i Parliament Funkadelic o Zapp and Roger, dimostra quanto sia vasto e variegato l'universo musicale dei due artisti, in grado di rielaborare in modo fresco e originale qualsiasi ispirazione. Un'abilità di cui daranno ampio sfoggio nell'intera tracklist di No Stress, in uscita il 7 Luglio per Warner Music Italia/Island Records e già uno degli album più attesi della stagione.