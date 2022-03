In attesa del tour mondiale che vedrà ZUCCHERO "SUGAR" FORNACIARI protagonista sui palchi di tutto il mondo, arriva in radio "FIORE DI MAGGIO", grandissimo successo di Fabio Concato che Zucchero ha deciso di reinterpretare e inserire nel suo ultimo disco "DISCOVER".

"Fiore di maggio ha una grandissima melodia, un testo poetico e molto romantico, è una bellissima canzone, che ha avuto un gradissimo successo, e che ho deciso di riproporre – dichiara Zucchero – proprio per mantenere alto e vivo il ricordo di questo emozionante brano di Fabio Concato".

Composto da reinterpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate, “DISCOVER” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane.

I brani di “DISCOVER” e i più grandi successi di Zucchero verranno presentati live in Italia all’ARENA DI VERONA con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio, uniche date italiane del tour mondiale del 2022. Inoltre, Zucchero sarà anche protagonista dell’importante show-evento con ERIC CLAPTON previsto il 29 maggio al Waldbühne di Berlino.