“Fino al giorno nuovo” è uscito alla vigilia dei tre concerti in programma all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre, dopo i sold out dei live estivi alle Terme di Caracalla e al Teatro Greco di Siracusa e la grande festa di N20 Back Home nell’inedita location dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina.

I negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia straordinaria che nasce sui banchi dell’università e cresce, condividendo tutta la vita possibile. Sei artisti che hanno definito gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni senza tempo. Sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.