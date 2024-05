FEMME FATALE arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo” (disco di platino), primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino) che mantiene attualmente una posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane - #14 la scorsa settimana, addirittura in crescita rispetto alla settimana precedente (#15) e a distanza di 3 mesi dall’uscita.

Disponibili in digitale anche “APNEA Alternative Versions”, le versioni acustica, remix e strumentale del brano sanremese.