“Due” narra la fine di un amore, sentimento che si esprime attraverso un linguaggio universale, fatto non solo di parole ma anche di gesti e sguardi e che appartiene a tutti noi, senza alcuna distinzione. L’amore non conosce età, orientamento o etnia, l’amore permea le vite di tutti assumendo forme e declinazioni infinite che sono in continuo mutamento. I protagonisti del videoclip raccontano la volubilità di questo sentimento che è la sua stessa forza. Alcuni di loro cantano “Due”, tutti coloro che amano possono farlo perché non esistono parole sconosciute o strofe inedite per chi vive o ha vissuto questo legame.