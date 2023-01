"Con te mi sento come una bambina / Una promessa, una bugia / La verità è che dovrei stringerti di più / E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai"; complice il lavoro congiunto con la scrittura di Davide Petrella e gli arrangiamenti di Patrick Warren e Andrea Rigonat, "Come te nessuno mai" è diventato uno dei pezzi più iconici dell'album e, in un gioco di elettronica e riff di basso, trasporta l’ascoltatore in un’atmosfera senza tempo.