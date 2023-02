Per entrare ancora di più nell’universo di CENERE, è fuori il video per la regia di Davide Vicari, intenso racconto per immagini del brano sanremese. La tensione che si respira in un viaggio in auto attraverso freddi paesaggi di montagna si scatena nel ritornello in una pioggia di vetri e cristalli in frantumi, proprio come la relazione tormentata al centro della canzone.